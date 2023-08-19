На выходных жара в Украине усилится.

Сегодня и завтра, 20 августа, жара в Украине усилится, а существенных осадков не предвидится. Кое-где температура будет подниматься до адских +38°. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальич, передает meteoprog.

Он пояснил, что заметное повышение температуры воздуха ожидается вследствие поступления более сухого и жаркого воздуха из центральных районов Азии.

"Самая жаркая погода традиционно будет наблюдаться в южных и восточных регионах. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +36 ... +38 °С", - предупредил синоптик.

Кибальчич добавил, что условия для дождей будут отсутствовать. "Исключением станет Карпатский регион, а 20 августа также северные области, где в дневное время могут наблюдаться локальные грозы внутримассового происхождения", - рассказал специалист.

Погода 19 августа

Сегодня, по прогнозу синоптика, в западных областях без существенных осадков, только в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем местами ливни в сопровождении града. Температура воздуха днем +28...+33 °С, в Карпатах +23...+28 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +28 ... +33 °С.

В центральной части страны малооблачно и тоже без осадков. Воздух здесь прогреется до +31...+36 °С.

В южной половине ожидается сухая и жаркая погода. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем будет +32...+37 °С.

В восточных областях синоптик прогнозирует малооблачную и сухую погоду с температурой +30...+35 °С.

Погода 20 августа

В воскресенье в западных областях ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер сменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16...+21°С, а днем +29...+34 °С.

В северных областях ночью и во второй половине дня местами пройдут локальные грозовые дожди, прогнозирует Игорь Кибальчич. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, а днем +30...+35 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем +32...+37 °С.

В южных областях будет солнечная и жаркая погода. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 °С, а днем разогреет до +33...+38 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем +32...+37 °С.

Когда жара покинет Украину - прогноз

По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, жара в Украине еще будет продолжаться. Некоторое изменение погоды ожидается только после Дня Независимости.

"...где-то после Дня независимости, скорее всего, ожидаем изменения синоптической ситуации. Немножечко там уже может быть больше осадков, возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Точнее об этом можно будет сказать впоследствии", - сказала она.

Вас также могут заинтересовать новости: