На этой неделе в Украине ожидаются дожди. Осадки дойдут и до Киевской области.

На этой неделе в Украине ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет нам осадки. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"На этой неделе ситуация немножко изменится, но не кардинально. Вторник и частично среда - погода без осадков, и уже в среду начнет приближаться атмосферный фронт с запада к территории Украины, и, соответственно, принесет небольшие осадки", - говорит синоптик.

По ее данным, сначала в Карпатах местами пройдет небольшой дождь, а вот днем 14 сентября в целом на Правобережье страны уже ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы - в большинстве западных областей, а также местами северные, центральные и немножечко южные охватит этот атмосферный фронт.

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"Он подвижен, надолго он задерживаться не будет. Он будет проходить 14 сентября, а затем 15 уже по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы - фронт сместится на Левобережье", - прогнозирует Наталья Птуха.

"По Киевщине мы ожидаем дождь днем 14 сентября и ночью 15 сентября - вот в этих пределах. Температурный режим будет такой же", - добавила синоптик.

По ее данным, 16 сентября в Украине уже снова будет преобладать погода без осадков. Только по югу страны ночью останутся небольшие кратковременные дожди и грозы.

По прогнозу Натальи Птухи, ветер будет довольно спокойный, переменных направлений. В первой половине недели его скорость составит 3-8 м/с, а перед атмосферным фронтом его направление будет более выраженным - юго-восточное, и он будет умеренных скоростей, 5-10 м/с.

В Украину возвращается жара - что известно

По прогнозу Натальи Птухи, на этой неделе в ряде областей ожидается летняя жара. В частности, по ее данным, 13 сентября на западе страны, а 14 сентября в центральных областях и в Одесской области температура будет подниматься до +29...+31 градусов.

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