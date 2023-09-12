В ближайшие дни в Украине сохранится довольно теплая погода. Кое-где даже ожидается возвращение летней жары. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
За счет того, что в ночные часы будет больше облачности, не так быстро будет выхолаживаться приземный слой воздуха, пояснила синоптик.
По ее данным, в дневные часы температура остается в пределах +22...+28.
"13-го сентября на западе страны, а 14-го сентября в центральных областях и в Одесской области даже летние значения будут сохраняться: +29...+31 градусов. Резких изменений температуры на этой неделе мы не ожидаем", - прогнозирует Наталья Птуха.
14-15 сентября в Украине могут быть дождики. 15-16 сентября ночью ожидается +9...+15, в южной части - до +19, а днем воздух будет прогреваться до +20 ... +26.
"То есть по температуре еще комфортные сентябрьские значения. Немножечко, как видим, атмосферный фронт может принести осадки. Но, опять же, они будут не по всей территории Украины, а могут нести более локальный характер", - говорит синоптик.
После прохождения атмосферного фронта, по ее словам, снова будет преобладать поле повышенного давления.
В Украину идут дожди - что известно
По данным Укргидрометцентра, на этой неделе синоптическая ситуация несколько изменится. Отдельно, среди недели ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет нам кратковременные дожди, но температура существенно не изменится.