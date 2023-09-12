Уже на этой неделе синоптическая ситуация в Украине немного изменится.

Сентябрь дарит нам преимущественно сухую и довольно теплую погоду, но на этой неделе ситуация несколько изменится. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, среди недели ожидается прохождение атмосферного фронта. В среду и четверг местами в Украине пройдут кратковременные дожди, но температура существенно не изменится.

В ближайшие трое суток будет преобладать погода без осадков, только днем 12 сентября в Карпатах местами пройдет небольшой дождь, а днем 14 сентября на Правобережье страны пройдут умеренные кратковременные дожди и грозы.

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Ночью 13-14 сентября в большинстве областей температура будет опускаться до 10-16°, а днем столбики термометров будут показывать 22-28°. 13 сентября на западе страны, 14 сентября в центральных областях и в Одесской области воздух будет прогреваться до летних 29-31°.

15 сентября, по данным синоптиков, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы (ночью в восточных и юго-восточных, а днем в северных областях будет без осадков). Температура ночью составит 9-15°, в южной части - до 19°, а днем будет 20-26°.

Смена погоды в Украине-погноз синоптика

Известный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует возвращение осадков в нашу страну. По ее данным, с 14-15 сентября начнутся дожди и ожидается небольшое похолодание. "14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха. Однако ничего существенного и резкого в погоде не произойдет", - отметила она.

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