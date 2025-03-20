Синоптик говорит, что похолодание будет кратковременным.

С сегодняшнего дня, 20 марта, в Киеве станет теплее и такая погода будет сохраняться несколько дней. Однако в начале следующей недели в столице ожидается похолодание с дождем. Об этом на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве День весеннего равноденствия будет прекрасно солнечным", - прогнозирует синоптик.

Сегодня, по ее данным, ветер в столице будет слабый, а днем "столбики термометров весело погонят до +10 градусов".

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Однако такая погода будет царить недолго. Уже в понедельник в Киеве снова похолодает и пойдет дождь. К счастью, это похолодание будет кратковременным.

"Из ближайшей теплой перспективы выпадет один день с кратковременным похолоданием до +5 градусов да еще и с дождем - в понедельник, 24-го марта", - сообщила эксперт по погоде.

Затем, по ее данным, умеренное потепление в столице возобновится.

В Украину мчится тепло с запада Европы - подробности

С 20 марта в Украине ожидается ее постепенное потепление. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, холодная воздушная масса, которая останется без поступления нового арктического воздуха, будет способствовать усилению антициклона Konstantina. В связи с этим существенных осадков не предвидится, а температура днем поднимется до +2º...+7º.

20 марта состоится весеннее равноденствие. Синоптик отметил, что этот день считается одним из ключевых моментов сезона, после которого традиционно наблюдается активное потепление и пробуждение природы.

По предварительным расчетам, во второй половине рабочей недели на территорию Украины начнет поступать более теплый воздух из Западной Европы.

Ожидается, что среднесуточная температура ежедневно будет расти на 2º. Утром еще будет прохладно, однако днем температура станет более комфортной, с выраженными положительными значениями.

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