В четверг, 20 марта, погода в Киеве улучшится. Осадков уже не будет, а температура повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут +2°, а днем воздух прогреется до +10°...+11°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца и без осадков.
Ветер ослабнет до 5-8 м/с. Атмосферное давление будет недалеко от нормы, 755-757 миллиметров ртутного столба.
Погода 20 марта - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью -2°, днем +11°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +11°.
В Тернополе 20 марта ночью будет -1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +12°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - ясно, ночью -1°, днем +12°.
В Виннице завтра будет 0°...+11°, ясно и безоблачно.
В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +8°, ясно и безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+9°.
В Одессе 20 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +10°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +10°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+6°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +10°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +10°.