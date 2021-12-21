22 декабря в столице будет без осадков, но ожидается пасмурная погода.

В среду, 22 декабря, в Киеве ожидается пасмурная и морозная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью ударит 10-градусный мороз, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -7°.

Утром на небе возможны небольшие прояснения, однако в течение дня ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью.

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Ветер будет дуть северо-западный, а его скорость составит 2,5 - 3 м/с.

Атмосферное давление будет в пределах 750-753 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -8°, днем -3°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -10°, днем -4°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -6°.

В Тернополе 22 декабря ночью будет -8°, днем -4°, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -2°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...-1°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -10°...-6°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -11°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -11°, днем -7°.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -7°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-8°.

В Одессе 22 декабря - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.

В Херсоне в среду ночью -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -9°.

В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -7°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -11°...-4°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -7°.

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