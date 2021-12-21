В среду, 22 декабря, в Киеве ожидается пасмурная и морозная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью ударит 10-градусный мороз, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -7°.
Утром на небе возможны небольшие прояснения, однако в течение дня ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью.
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Ветер будет дуть северо-западный, а его скорость составит 2,5 - 3 м/с.
Атмосферное давление будет в пределах 750-753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 22 декабря
Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -8°, днем -3°, снег.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -10°, днем -4°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -6°.
В Тернополе 22 декабря ночью будет -8°, днем -4°, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°, снег.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -2°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...-1°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.
В Виннице завтра будет -10°...-6°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью -11°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -11°, днем -7°.
В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -7°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-8°.
В Одессе 22 декабря - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.
В Херсоне в среду ночью -10°, днем -4°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -3°.
В Запорожье температура ночью -11°, днем -7°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -9°.
В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -7°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -11°...-4°, снег.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -7°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -7°.