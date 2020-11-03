Сегодня в Киеве немного потеплеет, без осадков
Столбики термометров поднимутся до отметки + 10°.
Во вторник, 3 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра Украину зальют дожди, местами ливни (карта)
Согласно прогнозу, сегодня весь день небо будет затянуто облаками, лишь утром может слегка показаться солнце.
Осадки не ожидаются, однако влажность воздуха составит 82-94%.
Ветер северо-восточный, до 1,3 м/с.
Народный прогноз на 3 ноября
3 ноября - День Иллариона. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.
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+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+18 °
Мин./макс. температура:+7° / +18°
Влажность:68 %
Давление:772 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:41
Закат17:04
Фаза луны:
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