Сегодня в Киеве немного потеплеет, без осадков

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Сегодня в Киеве будет пасмурно, но без осадков / фото УНИАН, Инна Соколовская

Во вторник, 3 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, сегодня весь день небо будет затянуто облаками, лишь утром может слегка показаться солнце.

Осадки не ожидаются, однако влажность воздуха составит 82-94%.

Ветер северо-восточный, до 1,3 м/с.

Народный прогноз на 3 ноября

3 ноября - День Иллариона. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

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