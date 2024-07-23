Вскоре в Киеве снова станет жарко.

В ближайшие дни в Киеве будет сухо и нежарко, а вот уже в конце недели погода изменится. Синоптики прогнозируют сначала возвращение дождей, а затем и возвращение 30-градусной жары. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, погоду на текущей неделе по Киевской области будет формировать поле пониженного давления, поэтому на небе будет больше облаков. В то же время будет преобладать погода без осадков.

"В конце рабочей недели ожидаем местами кратковременные летние грозовые дожди", - сообщили синоптики.

Видео дня

Температура в столице до пятницы имеет тенденцию к незначительному снижению.

"А вот на выходных снова возвращаются дневные максимумы около 30°", - предупредили в Укргидрометцентре.

Похолодание в Киеве - прогноз

До среды, 24 июля, температура в Киеве будет оставаться стабильной, около +28°...+30° или даже +27°...+29°. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Наталья Птуха.

В четверг и пятницу, по ее данным, ожидается некоторое снижение температуры, ведь в эти дни прогнозируется большая облачность. Благодаря этому вероятны кратковременные дожди. Однако, летние погодные явления, по ее словам, обычно не затягиваются надолго

Она добавила, что к субботе температура в Киеве снова поднимется до 30 градусов днем.

Вас также могут заинтересовать новости: