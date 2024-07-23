В ближайшие дни во многих областях будет некоторое снижение температуры.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет самая холодная неделя для украинцев. Об этом она рассказала в комментарии Погода УНИАН, отвечая на вопрос относительно ожидаемого похолодания.

"В целом эта неделя будет уже с более низкими температурами, конечно, по сравнению с предыдущей. Дневные максимумы остаются в летних пределах. То есть где-то, скажем так, в ближайшие дни у нас днем +24°...+30° во многих областях. А вот по южным, а также еще частично по восточным и местами по Днепропетровской области днем +31°...+34°", - отметила Птуха.

Да, добавила она, там еще довольно жарко, но речь идет уже не о сильной или чрезвычайной жаре, а о типичных летних показателях для этой местности.

Видео дня

Ночная температура также будет немного ниже. В большинстве областей +14°...+19°.

"Но также стоит отметить, что действительно у нас в четверг по западу страны уже будет снижение. И там днем уже будет +21°...+26°", - рассказала эксперт.

Какой эта текущая неделя будет для киевлян - прогноз

На вопрос, какой будет погода в Киеве на этой неделе, синоптик отметила, что до среды температура будет стабильная, до около +28°...+30° или даже +27°...+29°.

"На четверг - на пятницу ожидаем определенное снижение. Потому что именно в эти дни у нас будет несколько больше облачности. Соответственно, местами могут быть и кратковременные дожди. Но, опять же, летние процессы не очень затяжные", - рассказала Птуха и добавила, что к субботе Киев снова начнет возвращаться до 30 градусов тепла в дневные часы.

Похолодание в Украине - что известно

Несколько дней назад синоптик Наталья Диденко предупредила о кратковременном, но ощутимом похолодании. По ее данным, ожидается оно на севере Украины 25 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: