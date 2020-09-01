Ночь на 1 сентября в Киеве стала самой теплой за последние 140 лет

15:26, 1 сентября 2020
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Предыдущее рекордное значение превышено на 3 градуса..

Погода в Киеве побила рекорд / фото УНИАН
Погода в Киеве побила рекорд / фото УНИАН

Ночь с 31 августа на 1 сентября в Киеве была самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже +21,9°.

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Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже +21,9°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущее рекордное значение 2004 года, +18,9°, было превышено аж на 3,0°.

Погода в Киеве

Погода в Киеве в августе 2020 была теплее нормы. Так, среднемесячная температура воздуха августа в столице составила +21,4°, что на 2,8° выше климатической нормы.

Во вторник, 1 сентября, погода в Киеве будет жаркой температура днем поднимется до +31°.

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Автор: Леся Лещенко

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Теги: #погода в Киеве
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