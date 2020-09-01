Ночь на 1 сентября в Киеве стала самой теплой за последние 140 лет
Предыдущее рекордное значение превышено на 3 градуса..
Ночь с 31 августа на 1 сентября в Киеве была самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже +21,9°.
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Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже +21,9°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущее рекордное значение 2004 года, +18,9°, было превышено аж на 3,0°.
Погода в Киеве
Погода в Киеве в августе 2020 была теплее нормы. Так, среднемесячная температура воздуха августа в столице составила +21,4°, что на 2,8° выше климатической нормы.
Во вторник, 1 сентября, погода в Киеве будет жаркой температура днем поднимется до +31°.
- Винница+33°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+35°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+36°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+32°... +18°
- Кропивницкий+35°... +15°
- Луганск+35°... +16°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +14°
- Николаев+36°... +15°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+33°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+34°... +17°
- Сумы+32°... +17°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+36°... +15°
- Хмельницкий+32°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+30°... +14°
- Черновцы+26°... +17°