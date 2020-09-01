Климатологи подвели итоги жаркого августа в Киеве

14:54, 1 сентября 2020
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Август в Киеве выдался очень сухим.

Погода в Киеве в августе была жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве в августе была жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве в августе 2020 была теплее нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

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Так, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°, что на 2,8° выше климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,0°, а жарче всего - 20 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 34,1° и оказалась самой высокой за нынешнее лето. Отмечается, что в августе было 9 дней с температурой выше +30°.

В течение августа в Киеве выпало лишь 31 мм осадков, что составило 45% климатической нормы.

Погода в Киеве

Во вторник, 1 сентября, погода в Киеве будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.

Во вторник, 25 августа, сильный ливень накрыл Киев. Непогода накрыла различные районы столицы с раннего утра. В Соломенском районе посреди дороги, затопленной после мощного дождя, застряла маршрутка. В результате люди оказались заблокированными внутри.

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Теги: #погода в Киеве
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