Ночью в столице ожидается небольшой мороз, а днем температура повысится до "плюсов".

В пятницу, 28 февраля, температура в Киеве будет плюсовой, но облачность в столице станет гуще. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью ожидается небольшой мороз до -3°, а днем температура повысится до +4°. День будет пасмурный, но без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-всточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление останется без изменений, 753-754 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +5°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью -1°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем +4°, дождь.

В Тернополе 28 февраля ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, дождь

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, дождь, ночью -2°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +8°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, дождь, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -2°...+6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет -2°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -9°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем +3°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -8°...0°.

В Одессе 28 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем +1°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем +2°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем 0°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, -5°...+6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -15°, днем -2°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -1°.

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