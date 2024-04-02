1 апреля погода в столице была, как в конце мая.

Апрель в Киеве начался с аномального тепла. В столице за сутки зафиксировали сразу три температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь она не опустилась ниже +10,4°С. Предыдущее рекордное значение 2017 года превышено на 0,4° градуса.

Также максимальная температура воздуха достигла +24,6°С. Это на 4,3 градуса выше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован в 2016 году.

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Среднесуточная температура воздуха также оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 17,3°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 2021 года на 3,2°С, а климатическую норму - на 10,4°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу мая", - сообщили синоптики.

Аномальное тепло в Киеве - последние данные

Последний день марта в Киеве также стал рекордно теплым. 31 марта в столице зафиксировали два рекорда. В частности, воздух прогрелся до +25,3°С, что на 2,9°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года. Также средняя за сутки температура оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,9°С.

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