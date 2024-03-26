Апрель порадует украинцев весенним теплом.

Погода в апреле этого года будет почти в пределах климатической нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается +8°...+13°, в Карпатах +6°...+7°, что близко к норме", - говорят синоптики.

Только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях это на 1-1,5° выше нормы.

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Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что также в пределах нормы.

Погода в апреле 2024 - прогноз на начало месяца

В конце марта в Украине ожидается ощутимое повышение температуры, которое сохранится и в начале апреля.

Но уже 2 апреля в нашу страну начнут поступать атмосферные фронты с северо-запада, что приведет к некоторому снижению температуры. Впрочем, по словам синоптика Натальи Птухи, похолодание не будет критическим - температура останется плюсовой как днем, так и ночью. Также в начале апреля станет больше облачность и временами будет идти дождь.

В целом, по ее словам, первые два дня апреля в Украине будут с комфортной погодой.

Киевляне 31 марта и 1 апреля также будут наслаждаться комфортной и теплой погодой. Но 2 апреля в столице также ожидается похолодание где-то на пять градусов. несмотря на это, будет тепло, около +10...+15.

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