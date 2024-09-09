В столице днем будет солнечно и очень тепло.

Начало недели в Киеве будет сухим, солнечным и очень теплым. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром будет свежо, +17°, а днем 9 сентября воздух в столице прогреется до +27°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Прохлады добавит ощутимый юго-восточный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 749 до 746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 9 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +27°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +27°.

В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью +11°, днем +27°.

В Тернополе 9 сентября ночью будет +13°, днем +27°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно безоблачно, ночью +11°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +27°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.

В Виннице сегодня будет +10°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+27°.

В Одессе 9 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +28°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+27°, гроза.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.

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