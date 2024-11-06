Воздух в столице прогреется до +10°.

В четверг, 7 ноября, киевлян ждет 10-градусное тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +3°, а днем воздух в столице прогреется до +8°...+10°. День ожидается ясный и безоблачный с большим количеством солнца и без осадков.

Ветер будет западный, 5-10 м/с, а атмосферное давление окажется в норме, 759-760 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 7 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Тернополе 7 ноября ночью будет 0°, днем +11°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет -1°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +11°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 7 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +13°.

В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +5°...+13°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.

Вас также могут заинтересовать новости: