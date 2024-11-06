7 ноября в Украине будет сухо и относительно тепло / фото Kurt Bouda / Pixabay

В четверг, 7 ноября, погода в Украине будет сухой и не очень холодной. Воздух в большинстве обалстей прогреется до +8°...+11°, на юге и местами в цетнральной части ожидается +12°...+13°, а в николаевской области температура повысится до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +10°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.
  • В Тернополе 7 ноября ночью будет 0°, днем +11°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +10°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+11°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +11°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +9°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+8°.
  • В Одессе 7 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +13°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +14°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +5°...+13°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.
7 ноября в Украине станет теплее / фото УНИАН

7 ноября - какой праздник

7 ноября - день Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. В этот день поминали родственников - и дома за столом, и на кладбище плакали по ним. Из любви к усопшему родственники соблюдали в чистоте и порядке его могилу - место будущего воскресения.

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