Осадков в Украине не ожидается.

В четверг, 7 ноября, погода в Украине будет сухой и не очень холодной. Воздух в большинстве обалстей прогреется до +8°...+11°, на юге и местами в цетнральной части ожидается +12°...+13°, а в николаевской области температура повысится до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Тернополе 7 ноября ночью будет 0°, днем +11°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет -1°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +11°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 7 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +13°.

В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +5°...+13°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.

7 ноября - какой праздник

7 ноября - день Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. В этот день поминали родственников - и дома за столом, и на кладбище плакали по ним. Из любви к усопшему родственники соблюдали в чистоте и порядке его могилу - место будущего воскресения.

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