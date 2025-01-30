Вместе с осадками в столице немного снизится и температура.

В пятницу, 31 января, погода в Киеве начнет меняться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +3°, а днем температура максимально повысится до +6°. День будет пасмурный, ожидается дождь.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 753-754 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Тернополе 31 января ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет +5°...+7°, пасмурно.

В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+6°.

В Одессе 31 января - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +9°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +6°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°.

Вас также могут заинтересовать новости: