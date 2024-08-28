Воздух в столице прогреется до +32 градусов.

В четверг, 29 августа, в Киеве продолжится жаркая и сухая погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью ожидается не ниже +20°, а днем воздух в столице прогреется до +30°...+32°. День будет практически безоблачный с большим количеством солнца. Без осадков.

С жарой поможет справиться северо-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного сниженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 29 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +29°, гроза.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +32°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 29 августа ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +19°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+33°.

В Одессе 29 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+27°, гроза.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +33°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

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