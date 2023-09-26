Прогноз погоды в Киеве на 27 сентября.

В среду, 27 сентября, в Киеве продолжится период сухой, теплой и солнечной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +13°...+15°, а днем воздух прогреется до комфортных показателей, +24°...+26°. Весь день в Киеве будет ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Осадки не прогнозируются.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью до 1,4 м/с. Атмосферное давление стабильное и близко к норме, 756-757 миллиметров ртутного столба.

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Погода 27 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +24°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +25°.

В Тернополе 27 сентября ночью будет +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью +13° днем +25°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+26°.

В Одессе 27 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+26°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +28°.

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