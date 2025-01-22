Осадки ожидаются в первой половине дня.

В середине недели, 23 января, жителей Киева ждет пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице окажут 0°...+1°. День будет пасмурный, небо полностью покрыто облаками. Осадки ожидаются в первой половине дня.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Тернополе 23 января ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет +1°...+4°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+1°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...0°, снег.

В Одессе 23 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +6°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем 0°, пасмурно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +3°...+7°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.

Вас также могут заинтересовать новости: