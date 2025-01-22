В середине недели, 23 января, жителей Киева ждет пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице окажут 0°...+1°. День будет пасмурный, небо полностью покрыто облаками. Осадки ожидаются в первой половине дня.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 января
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.
В Тернополе 23 января ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью 0°, днем +5°.
В Виннице завтра будет +1°...+4°, пасмурно.
В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+1°, пасмурно, снег.
В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...0°, снег.
В Одессе 23 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +6°.
В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем 0°, пасмурно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +3°...+7°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.