Ветер усилит ощущение холода в пятницу.

В ближайшие сутки морозы в Киеве продолжатся и нисколько не ослабнут. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью 21 февраля температура в столице снизится до -9°, а днем максимум повысится до -4°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ощущение холода усилит ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 764-766 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -10°, днем -1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -4°.

В Тернополе 21 февраля ночью будет -9°, днем -2°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -8°...-3°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет -8°, днем -4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -11°...-3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -3°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -11°...-5°.

В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем -2°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -12°, а днем -4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -8°...-3°, возможен снег.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -16°, днем -3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -17°, днем -4°.

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