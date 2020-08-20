В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков
В столице сегодня сохранится жаркая погода.
Погода в Киеве 20 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.
Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 20:08.
Погода в Украине
Погода в Украине 20 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.
Прогноз погоды в Украине
В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
- Винница+30°... +16°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+34°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+32°... +17°
- Кропивницкий+33°... +15°
- Луганск+34°... +17°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+31°... +15°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+32°... +14°
- Черновцы+25°... +16°