В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков

В столице сегодня сохранится жаркая погода.

Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 20 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.

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Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 20:08.

Погода в Украине

Погода в Украине 20 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.

Погода в Украине на 20 августа / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

Погода в Киеве будет жаркой / фото REUTERS

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.

В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.