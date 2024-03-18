В начале недели, 18 марта, в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды. В столице станет гораздо холоднее, а также начнутся дожди с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в Киеве ожидается +3°...+4°, вечером температура снизится до +2°. Будет пасмурно, осадки ожидаются практически весь день.
Ветер будет преимущественно северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 18 марта - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
В Тернополе 18 марта ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.
В Виннице сегодня будет +2°...+6°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью +2° днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+10°, дождь.
В Одессе 18 марта - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°, дождь.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +11°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, пасмурно, дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+11°.
В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 5°, днем +12°.