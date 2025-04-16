В четверг, 17 апреля, в Киев вернется тепло после кратковременного похолодания. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +11°...+12°, а днем температура повысится сразу на 7 градусов, по сравнению со средой - до +22°. Ожидается сухая и ясная погода с большим количеством солнца.
Ветер будет южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 752-755 миллиметров ртутного столба.
Погода 17 апреля - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.
В Тернополе 17 апреля ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачностьо, ночью +8°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +8°...+22°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, ясно.
В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +21°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, ясно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+21°.
В Одессе 17 апреля - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +15°.
В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +22°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +8°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +21°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно, +7°...+21°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +22°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +22°.