В столицу вернется теплая и сухая погода.

В четверг, 17 апреля, в Киев вернется тепло после кратковременного похолодания. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +11°...+12°, а днем температура повысится сразу на 7 градусов, по сравнению со средой - до +22°. Ожидается сухая и ясная погода с большим количеством солнца.

Ветер будет южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 752-755 миллиметров ртутного столба.

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Погода 17 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.

В Тернополе 17 апреля ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачностьо, ночью +8°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +8°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +21°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+21°.

В Одессе 17 апреля - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +22°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +8°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +21°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно, +7°...+21°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +22°.

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