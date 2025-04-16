Существенных осадков в этот день не ожидается.

В четверг, 17 апреля, погода в Украине порадует теплом и солнышком. По всей старне воздух прогреется до летних +20°...+24° , на Закарпатье - до +25° только в Карпатах и на побережье морей будет чуть свежее. Осадков не ожидается, будет сухо и немного облачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +11°, днем +22°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.

В Тернополе 17 апреля ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачностьо, ночью +8°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +8°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +21°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+21°.

В Одессе 17 апреля - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +22°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +8°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +21°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно, +7°...+21°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +22°.

17 апреля - праздник, приметы

17 апреля - Чистый четверг. День Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

По приметам, если день ясный и солнечный, то и лето будет теплым.

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