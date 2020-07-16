В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков

В столице сегодня немного потеплеет.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной / фото УНИАН

Погода в Киеве 16 июля будет солнечной, температура днем до +25°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:03, а зайдет в 21:03.

Погода в Украине

Погода в Украине 15 июля будет прохладной. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.

Погода в Украине на 16 июля / УНИАН

На западе Украины пратически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +25°.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной / Фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°.

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