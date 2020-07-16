В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков
В столице сегодня немного потеплеет.
Погода в Киеве 16 июля будет солнечной, температура днем до +25°.
"Климатический шок": синоптик рассказала, почему в Украине меняется погода
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:03, а зайдет в 21:03.
Погода в Украине
Погода в Украине 15 июля будет прохладной. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.
На западе Украины пратически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+24°... +13°
- Днепр+25°... +16°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +16°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+25°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+23°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +16°
- Чернигов+24°... +11°
- Черновцы+21°... +11°