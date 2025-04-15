16 апреля в столице ожидается самый холодный день текущей недели.

В среду, 16 апреля, в Киеве ожидается кратковременное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +9°, а днем температура максимально повысится до +13°...+14°. Это будет самый холодный день в Киеве на этой неделе. Уже в четверг температура в Киеве снова повысится.

Ожидается пасмурная погода, небо скроется за облаками. В течение дня будет дождить.

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Прохлады добавит юго-восточный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное и слегка пониженное, 755-756 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет ясно. Ночью +9°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Тернополе 16 апреля ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +7°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +9°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+15°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +9°, днем +17°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+20°.

В Одессе 16 апреля - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +7°...+19°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +21°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +3°, днем +21°.

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