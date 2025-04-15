В среду, 16 апреля, украинцев ждет преимущественно теплая и сухая погода, но есть нюансы. Если в большинстве областей воздух прогреется до +19°...+23°, то на севере страны, а также в Черкасской области температура снизится до +14°...+18°. Местами на северо-западе, а также в Винницкой области пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет ясно. Ночью +9°, днем +23°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, легкий дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
- В Тернополе 16 апреля ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +7°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +9°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+15°, пасмурно.
- В Черкассах завтра будет ночью +9°, днем +17°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+20°.
- В Одессе 16 апреля - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
- В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +20°.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +7°...+19°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +21°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +3°, днем +21°.
16 апреля - праздник, приметы
16 апреля - день Никиты-водопола. Дождь в этот день предвещает хороший урожай ягод и грибов.