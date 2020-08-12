В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

08:30, 12 августа 2020
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / REUTERS
В Киеве сегодня без осадков / REUTERS

Погода в Киеве 12 августа будет прохладной, температура днем до +22°.

Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, местами похолодает (карта)

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 20:24.

Погода в Украине

Погода в Украине 12 августа будет прохладной. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +31°. В южных регионах местами ожидаются осакди. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

Погода в Украине на 12 августа / УНИАН
Погода в Украине на 12 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / Фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет прохладной / Фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.

Ранее сообщалось, что уже сегодня, 12 августа, погода в Украине изменится: во многих регионах похолодает. 

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Теги: #погода в Киеве
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