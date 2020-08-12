В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков
В столице сегодня похолодает.
Погода в Киеве 12 августа будет прохладной, температура днем до +22°.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, местами похолодает (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 20:24.
Погода в Украине
Погода в Украине 12 августа будет прохладной. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +31°. В южных регионах местами ожидаются осакди. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.
Ранее сообщалось, что уже сегодня, 12 августа, погода в Украине изменится: во многих регионах похолодает.
- Винница+23°... +11°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+22°... +14°
- Кропивницкий+27°... +12°
- Луганск+30°... +14°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+23°... +8°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+22°... +10°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+32°... +15°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+27°... +13°