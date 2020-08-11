В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на ближайшие дни

В ночное время столбики термометров местами опустятся до +8 градусов.

На этой неделе в Украине похолодает / фото УНИАН

Уже завтра, 12 августа, погода в Украине изменится: во многих регионах похолодает.

Читайте также Первый уровень опасности: синоптики предупредили о грозах в Украине

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 12 августа на востоке Украины местами пройдут дожди. Температура днем на юге и востоке поднимется до +31 градуса, в остальных регионах - до +22...+27.

С 13 августа похолодание распространится уже на всю страну, в ночное время столбики термометров местами опустятся до +8 градусов. Днем по стране температура воздуха не будет превышать +27 градусов.

Погода в Украине на 12 августа / УНИАН

Такая погода будет держаться до 20 августа, после чего придет очередная волна потепления. На этот раз самая жаркая погода будет в западных областях Украины - там температура поднимется выше +30 градусов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.