В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на ближайшие дни

11:52, 11 августа 2020
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В ночное время столбики термометров местами опустятся до +8 градусов.

На этой неделе в Украине похолодает / фото УНИАН
На этой неделе в Украине похолодает / фото УНИАН

Уже завтра, 12 августа, погода в Украине изменится: во многих регионах похолодает. 

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 12 августа на востоке Украины местами пройдут дожди. Температура днем на юге и востоке поднимется до +31 градуса, в остальных регионах - до +22...+27.

С 13 августа похолодание распространится уже на всю страну, в ночное время столбики термометров местами опустятся до +8 градусов. Днем по стране температура воздуха не будет превышать +27 градусов. 

Погода в Украине на 12 августа / УНИАН
Погода в Украине на 12 августа / УНИАН

Такая погода будет держаться до 20 августа, после чего придет очередная волна потепления. На этот раз самая жаркая погода будет в западных областях Украины - там температура поднимется выше +30 градусов. 

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди. 

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Теги: #похолодание в Украине#погода в Украине
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