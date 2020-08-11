В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на ближайшие дни
В ночное время столбики термометров местами опустятся до +8 градусов.
Уже завтра, 12 августа, погода в Украине изменится: во многих регионах похолодает.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 12 августа на востоке Украины местами пройдут дожди. Температура днем на юге и востоке поднимется до +31 градуса, в остальных регионах - до +22...+27.
С 13 августа похолодание распространится уже на всю страну, в ночное время столбики термометров местами опустятся до +8 градусов. Днем по стране температура воздуха не будет превышать +27 градусов.
Такая погода будет держаться до 20 августа, после чего придет очередная волна потепления. На этот раз самая жаркая погода будет в западных областях Украины - там температура поднимется выше +30 градусов.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+30°... +13°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+27°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+30°... +15°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+27°... +11°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+27°... +17°