С началом осени в Киев придет долгожданное снижение температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью 1 сентября столбики термометров покажут +18°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+27°. Ожидается облачна погода с прояснениями, без существенных осадков.
Ощущение свежести добавит северо-западный ветер, скорость которого будет в пределах 1,7 - 2,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, но продолжит повышаться, 745-749 миллиметров ртутного столба.
1 сентября - прогноз погоды по городам Украины
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +22°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +23°.
В Тернополе 1 сентября ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Виннице завтра будет +15°...+26°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу будет ночью +16° днем +25°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+24°, гроза.
В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, гроза.
В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+28°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +30°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +30°.