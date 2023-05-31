Осадков в Украине 1 июня не ожидается.

Лето 2023 в Украине начнется с сухой и теплой погоды. В большинстве областей столбики термометров покажут +23°...+26°, лишь в Крыму и некоторых областях на Левобережье будет чуть свежее, +20°...+22°. Осадков 1 июня не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Тернополе 1 июня ночью будет +10°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +9°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +10° днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 1 июня - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+23°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+20°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

Приметы погоды 1 июня

1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

Вас также могут заинтересовать новости: