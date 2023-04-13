В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями.

В Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в связи с паводками отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Об этом во время брифинга сказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Отвечая на вопрос относительно сообщения об угрозе паводков, Хорунжий рассказал, что ситуация контролируемая. ГСЧС взаимодействует с украинским Гидрометцентром, предупреждает местные органы власти и людей о возможных подъемах уровней воды.

"Такие предупреждения мы делали перед подъемами, которые произошли в последние дни, 12-13 апреля, в частности. Это участки Днестра, Галич - Залещики. Там будет продолжаться и сейчас повышение уровня воды на 1,2-1,7 метров над текущими отметками... Сегодня-завтра у нас: верхний Днепр в пределах страны - будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 метра", - сказал представитель ГСЧС.

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Он рассказал, что есть затопление пойм и отдельных участков, в частности в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.

"По состоянию на утро, на 07:00 сегодня, у нас река Днепр подтоплена в Черниговском районе - 275 хозяйств в семи населенных пунктах. Это именно домохозяйства, подтоплений жилых домов нет", - сказал Хорунжий и добавил, что с некоторыми населенными пунктами нарушено транспортное сообщение.

Что касается реки Десна, то там временно прекращено транспортное сообщение с 10 населенными пунктами Новгород-Северского и Корюковского районов.

"И река Сейм - там также прекращено движение транспорта... Отсутствует транспортное сообщение с девятью населенными пунктами Нежинского района",-сообщил пресс-офицер ГСЧС.

Он подчеркнул, что ситуация контролируемая, пострадавших нет.

"Ситуация временная. И я думаю, что при улучшении погодных условий вода сойдет самотеком", - сказал Хорунжий.

Угроза паводка в Киеве

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр предупредили, что на днях в результате весеннего половодья через Киевскую гидроэлектростанцию может подняться уровень воды в Днепре.

В КГГА заверили, что столичные службы мониторят ситуацию и готовы применить все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.

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