Через несколько дней в Украине ожидается серьезное ухудшение погоды. В частности, метели, сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед и сильный ветер. Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.
По его словам, с 27 января в Украину начнут поступать несколько активных циклонов с юга и запада.
"В период 27 января - 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны заносы на дорогах, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер, на юге - дожди с переходом в мокрый снег", - предупредил он.
Однако, по прогнозу Щедрина, снежный покров задержится ненадолго.
Изменение погоды в Украине
В ближайшую неделю в Украине ожидается устойчивая погода без осадков. В ближайшие дни температура будет постепенно снижаться, однако ближе к выходным на юге ожидается потепление. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура будет превышать климатическую норму на несколько градусов.