Народный синоптик прогнозирует серьезное осложнение погоды в Украине.

Через несколько дней в Украине ожидается серьезное ухудшение погоды. В частности, метели, сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед и сильный ветер. Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, с 27 января в Украину начнут поступать несколько активных циклонов с юга и запада.

"В период 27 января - 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны заносы на дорогах, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер, на юге - дожди с переходом в мокрый снег", - предупредил он.

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Однако, по прогнозу Щедрина, снежный покров задержится ненадолго.

В ближайшую неделю в Украине ожидается устойчивая погода без осадков. В ближайшие дни температура будет постепенно снижаться, однако ближе к выходным на юге ожидается потепление. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура будет превышать климатическую норму на несколько градусов.

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