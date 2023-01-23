В конце недели температура в некоторых регионах Украины снова будет превышать климатическую норму.

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное похолодание, однако будет сухо. Но уже на выходных погода начнет меняться. Часть страны накроет новое потепление - температура снова будет превышать норму. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"В третьей декаде января нас ожидает весьма устойчивый характер погоды в условиях повышенного атмосферного давления и отсутствия осадков", - рассказал он.

По словам синоптика, после очередного периода аномального тепла температурный фон в Украине будет постепенно снижаться.

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"В течение недели погодные условия в нашей стране будут определяться преимущественно полем повышенного атмосферного давления и западной периферией антициклона. В связи с этим существенных осадков не предвидится, а температура воздуха немного снизится, особенно в северо-восточных регионах", - рассказал синоптик.

Однако, по его данным, ближе к выходным ожидается изменение атмосферной циркуляции.

"В южной части пройдут осадки преимущественно в виде дождя, температура воздуха снова повысится и будет превышать климатическую норму на несколько градусов", - предупредил Игорь Кибальчич.

Как сообщал Погода УНИАН неделя в Украине начнется с резкого похолодания. Сегодня, 23 января, температура снизится по всей стране. Днем в большинстве областей будет от нуля до +2°, лишь на западе страны и в Крыму температура будет подниматься выше.

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