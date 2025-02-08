Только в одной области воздух прогреется до +5°.

В субботу, 8 февраля, украинцев ждет сухая и холодная погода. Днем практически по всей старне столбики термометров покажут небольшой "минус", только на крайнем западе температура может повыситься до +1°, а на Закарпатье воздух прогреется до +5°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Тут температура днем повысится до -2°...+1°, а в Закарпатской области будет ясно и до +5°.

Жителей севера Украины ждет преимущественно пасмурная погода. Тут в течение дня ожидается небольшой мороз до -1°...-2°.

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Холоднее всего сегодня будет на востоке, -2°...-4°. Тут также будет преимущественно облачная погода, местами - с прояснениями.

В центральной части Украины сегодня будет преобладать небольшая облачность. Столбики термометров тут покажут -1°...-2°, без осадков.

Жителей юга страны ждет температура около -1°...0°, только местами в Крыму температура снизится до -3°.

8 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее. Если весь день поют синички, то весна будет поздней. Если закат в этот день золотистого цвета, то скоро похолодает. Если уже распустились подснежники, то весна будет ранней.

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