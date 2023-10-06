Почти по всей стране будет бушевать мощный ветер.

В Украине на 7 октября объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода охватит почти всю страну, за исключением нескольких областей.

"7 октября днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточных областей, порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также сообщается, что ночью 9 октября по всей Украине, кроме южной части, а 10 октября - в большинстве областей на поверхности почвы (в Карпатах в воздухе) ожидаются заморозки 0-5°. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 7 октября - прогноз на субботу

По данным Украинского гидрометцентра, 7 октября в Украине будет облачно с прояснениями.

Без существенных осадков, только на Волыни и Ривненщине ночью местами пройдет небольшой дождь, а в Северной и северо-восточной части днем будут небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточных областей, скорость порывов будет достигать 17-22 м/с.

Температура ночью будет опускаться до 5-10°, в Крыму и на побережье морей - до 13°, на востоке и северо-востоке страны будет холоднее всего, 2-7° тепла. Днем ожидается 14-19°, в южной части, на Закарпатье и местами на Прикарпатье воздух прогреется до 18-23°. На высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, а днем 5-10°.

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