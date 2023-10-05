Осадки сконцентрируютя на юго-востоке Украины.

Перед выходными, 6 октября, в Украине продолжится постепенное снижение температуры. Столбики термометров в большинстве областей покажут +15°...+19°, лишь на юге, а также местами на востоке и в центральной части страны воздух прогреется до +19°...+22°. Также на юго-вотоке, в Днепропетровской и Кировоградской областях местами пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +11°, днем +16°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.

В Тернополе 6 октября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +10°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +10° днем +17°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+16°.

В Одессе 6 октября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +21°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +10°...+19°, дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +19°.

Приметы погоды 6 октября

По наблюдениям, именно с 6 октября начинается настоящая холодная осень. Если в этот день выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно.

Вас также могут заинтересовать новости: