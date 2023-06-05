В понедельник, 5 июня, в Украину после прохладных выходных придет небольшое потепление. Температура поднимется на несколько градусов почти по всей стране, до +21°...+25°. Лишь в отдельных областях будет около +19°...+20°. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +25°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
- В Тернополе 5 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Виннице сегодня будет +10°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +10° днем +24°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.
- В Одессе 5 июня - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+20°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +20°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+19°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +22°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
Народный прогноз 5 июня
5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.