5 июня в большинстве областей Украины будет комфортное тепло / фото Szabolcs Molnar, Pixabay

В понедельник, 5 июня, в Украину после прохладных выходных придет небольшое потепление. Температура поднимется на несколько градусов почти по всей стране, до +21°...+25°. Лишь в отдельных областях будет около +19°...+20°. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +25°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
  • В Тернополе 5 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +27°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
  • В Виннице сегодня будет +10°...+26°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +10° днем +24°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.
  • В Одессе 5 июня - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+20°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +20°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+19°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +22°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
5 июня в Украине станет на пару градусов теплее / фото УНИАН

Народный прогноз 5 июня

5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

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