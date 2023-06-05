Температура 5 июня поднимется практически по всей стране.

В понедельник, 5 июня, в Украину после прохладных выходных придет небольшое потепление. Температура поднимется на несколько градусов почти по всей стране, до +21°...+25°. Лишь в отдельных областях будет около +19°...+20°. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Тернополе 5 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +10°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +10° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 5 июня - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+20°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+19°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

Народный прогноз 5 июня

5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

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