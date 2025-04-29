В нескольких областях пройдут дожди.

Апрель в Украине завершится приятным весенним теплом. По всей старне 30 числа воздух прогреется до +18°...+22°, а в Винницкой и Николаевской областях будет +23°...+24°. Местами на Прикарпатье и северо-востоке пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +8°, днем +20°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.

В Тернополе 30 апреля ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +22°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +8°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+19°.

В Одессе 30 апреля - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.

В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +20°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +20°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +1°...+18°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +20°.

30 апреля - праздник, приметы

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Если день ясный и солнечный, то лето будетсухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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