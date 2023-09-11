Во вторник, 12 сентября, по всей Украине ожидается теплая погода, местами воздух прогреется до летних +27...+29 градусов. В Тернопольской области возможны небольшие дожди, на остальной территории сохранится сухая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +27°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
- В Тернополе 12 сентября ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
- В Хмельницком завтра в течение дня небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +10°...+26°, ясно и безоблачно.
- В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+24°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.
- В Одессе 12 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+21°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+23°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +21°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.
Приметы погоды 12 сентября
12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной.