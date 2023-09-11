Теплее всего будет на западе страны.

Во вторник, 12 сентября, по всей Украине ожидается теплая погода, местами воздух прогреется до летних +27...+29 градусов. В Тернопольской области возможны небольшие дожди, на остальной территории сохранится сухая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Тернополе 12 сентября ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +13°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +10°...+26°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 12 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+21°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+23°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +21°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.

Приметы погоды 12 сентября

12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной.

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