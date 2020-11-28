Мороз на Западе и тепло на Востоке: прогноз погоды на 29 ноября (карта)
По данным синоптиков, в воскресенье, 29 ноября, в западных областях преимущественно снег, который в течение понедельника-вторника прекратится.
В последнее осеннее воскресенье 2020 года погода в Украине будет морозной на Западе и умеренно теплой на Востоке. Кроме того, 29 ноября на значительной территории страны стоит ожидать осадков.
Температура воздуха в западных областях составит от -1 до +2 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.
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На севере ожидают 0...+ 3 градуса, в центре – 0...+4. Теплее всего будет на Юге и Востоке. Здесь столбики термометров будут достигать + 4...+ 9 градусов, а в Крыму – даже +14.
"Воскресенье в Украине покажет температурный контраст от 1 градуса мороза на Западе до + 14 градусов на юге", – заметила Диденко.
В Киеве прогнозируют облачную и влажную погоду. Ночью в столице ударят заморозки, днем будет до +2 градуса.
В западных, северных и центральных областях предупреждают о дожде и мокром снеге. На востоке существенные осадки маловероятны.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 29 ноября:
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано – Франковск – 0...2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0 ... +2
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – + 5...+7
Николаев – +6...+8
Херсон – +7...+9
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – + 5...+7
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +1...+3
По данным синоптиков, в воскресенье, 29 ноября, в западных областях преимущественно снег, который в течение понедельника-вторника прекратится.
В понедельник-вторник, 30 ноября - 1 декабря, в большинстве областей температура постепенно снизится на 2-5 градусов.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.
- Винница+3°... -3°
- Днепр+10°... +6°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+3°... -2°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+3°... -3°
- Кропивницкий+6°... +2°
- Луганск+6°... -2°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+6°... +4°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+4°... +2°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+8°... +3°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+3°... -1°