Мороз на Западе и тепло на Востоке: прогноз погоды на 29 ноября (карта)

По данным синоптиков, в воскресенье, 29 ноября, в западных областях преимущественно снег, который в течение понедельника-вторника прекратится.

Прогноз погоды на 29 ноября / фото УНИАН

В последнее осеннее воскресенье 2020 года погода в Украине будет морозной на Западе и умеренно теплой на Востоке. Кроме того, 29 ноября на значительной территории страны стоит ожидать осадков.

Температура воздуха в западных областях составит от -1 до +2 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

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На севере ожидают 0...+ 3 градуса, в центре – 0...+4. Теплее всего будет на Юге и Востоке. Здесь столбики термометров будут достигать + 4...+ 9 градусов, а в Крыму – даже +14.

"Воскресенье в Украине покажет температурный контраст от 1 градуса мороза на Западе до + 14 градусов на юге", – заметила Диденко.

В Киеве прогнозируют облачную и влажную погоду. Ночью в столице ударят заморозки, днем будет до +2 градуса.

В западных, северных и центральных областях предупреждают о дожде и мокром снеге. На востоке существенные осадки маловероятны.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 29 ноября:

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано – Франковск – 0...2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0 ... +2

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – + 5...+7

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – + 5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 29 ноября / карта Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в воскресенье, 29 ноября, в западных областях преимущественно снег, который в течение понедельника-вторника прекратится.

В понедельник-вторник, 30 ноября - 1 декабря, в большинстве областей температура постепенно снизится на 2-5 градусов.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.