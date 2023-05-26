Народный праздник 26 мая известен под названиями Лукерья-комарница, Гликерия Ираклийская.

26 мая церковь чтит память мученицы Гликерии Ираклийской. Наши предки в день Гликерии сеяли гречку. Считали, что до этого дня культуру сеять слишком рано, иначе она замёрзнет.

В день Лукерьи, по давним приметам, на земле появляются комары, мошки и пауки. Наши предки воспринимали это как знак того, что пора сеять рожь и пшеницу. Если прилетели насекомые, значит погода уже достаточно теплая для посева.

Дата 26 мая считается очень удачной датой для похода стоматологов и лечения любых проблем, связанных с зубами. А у стоматологов в этот день все процедуры получаются удачными.

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С 26 мая также появляется много клещей, которые могут переносить энцефалит и другие опасные заболевания. Чтобы защититься от них, надевайте при походе на природу штаны и кофты с длинным рукавом, а после прогулки осмотрите открытые участки кожи.

Что нельзя делать 26 мая

В этот день нельзя плакать, даже от радости, иначе весь год будете лить слезы.

Не одалживайте другим людям личные вещи, иначе вместе с ними отдадите свое счастье и удачу.

Не делайте крупные покупки и не тратьте много денег сегодня, иначе будут проблемы с деньгами в будущем.

Не стоит лениться и бездельничать в этот день, чтобы удача не отвернулась.

Приметы погоды 26 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Комары летают большой стаей - к дождливому лету и к хорошему урожаю овса.

Ласточки и стрижи появились - к раннему и жаркому лету.

Если в этот день появились пауки и сплели много паутины, то в этом году будет хороший урожай ягод.

Бузина зацвела - пора сеять рожь и пшеницу.

Пчелы летают далеко от улья - к хорошей погоде в ближайшие дни.

Если в этот день пошел дождь, то весь остаток мая будет дождливым.

Много появилось мошек - к богатому урожаю грибов.

Гроза 26 мая - к частым дождям летом.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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