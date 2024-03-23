В ряде областей сегодня пройдут дожди.

В субботу, 23 марта, в Украине установится теплая весенняя погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +10°...+14°, а местами воздух прогреется до приятных +16°...+17°. Ожидается переменная облачность, а в отдельных областях на севере и западе пройдут весенние дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе сегодня будет облачно, местами - с прояснениями. В отдельных областях пройдут дожди, а воздух прогреется до +11°...+14°, в Черновицкой области будет +16°, а на Закарпатье потеплеет до +17°.

Преимущественно пасмурная погода сегодня ждет жителей севера Украины. Тут в течение дня будет +11°...+13°, местами также пройдут дожди.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков, а термометры поднимутся до +7°...+10°.

Жителей центральной части ждет сухая погода с небольшой облачностью. Тут ожидается +10°...+12°, а в Винницкой области воздух прогреется до +14°.

На юге сегодня также ожидается преимущественно небольшая облачность. В Крыму и Запорожской области будет +7°...+8°, а на остальной территории температура поднимется до +10°...+12°. Сухо.

Приметы погоды 23 марта

Признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: