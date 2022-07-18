19 июля небольшие дожди ожидаются на севере и северо-западе Украины.

Во вторник, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается комфортная температура в пределах +23°...+26°. Чуть теплее будет на юге, крайнем востоке и местами на западе, а на севере - наоборот прохладнее, +19°...+22°. Также на севере, северо-западе Украины и в Черкасской области ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет сухо и немного облачно.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +20°, дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь.

В Тернополе 19 июля ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+28°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +11°...+23°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°.

В Одессе 19 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+25°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

Народные приметы на 19 июля

19 июля - день Сисоя, Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

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