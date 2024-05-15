Осадки вероятны на юго-востоке страны.

В среду, 15 мая, погода в Украине ожидается без существенных изменений. На западе и севере будет ясно и бе6зоблачно, на остальной территории - преимущественно пасмурно. В большинстве областей будет сухо, только на юго-востоке местами вероятны дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +7°, днем +15°.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +17°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +18°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +4°, днем +17°.

В Тернополе 15 мая ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +17°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +8°, днем +22°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +4°...+16°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+15°.

В Одессе 15 мая - пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +16°, пасмурно.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +6°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +15°, пасмурно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +2°...+12°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.

Приметы погоды 15 мая

Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

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