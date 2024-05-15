15 мая особого тепла в Украине не будет / фото Eszter Miller / Pixabay

В среду, 15 мая, погода в Украине ожидается без существенных изменений. На западе и севере будет ясно и бе6зоблачно, на остальной территории - преимущественно пасмурно. В большинстве областей будет сухо, только на юго-востоке местами вероятны дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +7°, днем +15°.
  • Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +17°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +18°.
  • В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +4°, днем +17°.
  • В Тернополе 15 мая ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +17°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +8°, днем +22°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.
  • В Виннице сегодня будет +4°...+16°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +16°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+15°.
  • В Одессе 15 мая - пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +16°, пасмурно.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +6°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, пасмурно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +9°, днем +15°, пасмурно.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, +2°...+12°.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.
15 мая в Украине будет свежо / фото УНИАН

Приметы погоды 15 мая

Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

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