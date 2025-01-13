Во вторник в Украине будет прохладно / фото Pixabay

Во вторник, 14 января, в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ночью морозы будут до -5°, в Карпатах - холоднее, а днем столбики термометров покажут -1°...+1°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем -1°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -5°, днем -1°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.
  • В Тернополе 14 января ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -3°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем 0°, ясно.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью -5°, днем 0°.
  • В Виннице завтра будет -3°...-1°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -4°...0°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +0°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Одессе 14 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем -1°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -6°...-1°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.
14 января в Украине будет "минус" ночью и в большинстве областей днем / фото УНИАН

14 января - праздник, приметы

14 января - Василия Великого. Если с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга в этот день предвещает богатый урожай орехов. 

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