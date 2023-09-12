Осадков в Украине 13 сентября не ожидается.

В среду, 13 сентября, в большинстве областей Украины ожидается теплая, практически летняя погода. Местами воздух прогреется до +27°...+29°, лишь на востоке и северо-востоке столбики термометров покажут свежие +19°...+22°. Без осадков, только в Хмельницкой области возможно погремят грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +29°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.

В Тернополе 13 сентября ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, возможна гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +17°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 13 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в среду ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+20°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+24°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +20°.

Приметы погоды 13 сентября

13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Если зацвел одуванчик, то осень будет теплой.

Вас также могут заинтересовать новости: